COMEÇA HOJE: Macapá terá ‘neve’, roda-gigante e mega castelo em evento de Natal inédito

A programação inclui um castelo-palco gigante, roda-gigante gratuita e shows com máquinas que farão “nevar” sobre o público.

Por RODRIGO DIAS

Macapá será palco de um Natal inédito que promete transformar a Praça da Bandeira em um cenário digno de conto de fadas. Pela primeira vez, o Grupo Equatorial traz para a capital o Natal Encantado Equatorial, um dos mais completos eventos natalinos já realizados no estado. A programação inclui um castelo-palco gigante, roda-gigante gratuita e shows com máquinas que farão “nevar” sobre o público.

A ativação visual da praça começa na noite desta sexta-feira (5), mas o ponto alto será o Festival de Natal Equatorial, de 17 a 21 de dezembro, sempre das 18h às 22h, com todas as atrações abertas ao público.

O evento é realizado pela Aspecom (via Lei Rouanet), Grupo Equatorial Amapá e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A estrutura montada para os dias 17 a 21 contará com:

Castelo Gigante e Palco Central: Uma construção de mais de 30 metros que servirá de palco principal para os shows e para a peça teatral musical Natal Encantado Equatorial.

“Neve” em Macapá: Um dos momentos mais aguardados será o espetáculo com máquinas de neve, proporcionando uma experiência inédita diante do castelo-palco.

Roda-Gigante Gratuita: A atração funcionará durante os cinco dias do festival, sem cobrança de ingresso.

Casa do Papai Noel e Fábrica de Brinquedos: Espaços temáticos para visitação e interação com as famílias.

Queima de Fogos Silenciosos: Exibição pirotécnica de três minutos todas as noites do festival.

Ativação e ambientação (5 a 26 de dezembro)

Antes do festival, a Praça da Bandeira já estará decorada com ornamentação interativa, iluminação especial e parque de diversões. A programação inclui ainda a Cantata das Escolas Públicas do Estado (Seed), marcada para 12 de dezembro.

O presidente da CEA Equatorial e CSA, Augusto Dantas, destacou o caráter social e econômico do projeto.

“A ideia é realmente gerar empregos, transformar, dar alegria para todas as crianças e as famílias. Tenho certeza de que a Praça da Bandeira vai ser um grande ponto de encontro da família amapaense”, afirmou.

Durante o festival, serão entregues 500 brinquedos por noite para crianças previamente cadastradas, incluindo as que vivem em abrigos ou em situação de vulnerabilidade.

Haverá ainda sorteio de cinco prêmios extras por noite entre as crianças presentes na praça.

O Natal Encantado Equatorial busca promover inclusão, cultura, lazer e experiências gratuitas, em parceria com o Natal de Luz do Governo do Estado, com a expectativa de se tornar um marco anual na capital.