Equatorial vai distribuir 2,5 mil brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade

Ação solidária acontece na Praça da Bandeira, com entrega de brinquedos, sorteios diários e programação gratuita para as famílias

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Cerca de 2.500 brinquedos serão entregues a crianças em situação de vulnerabilidade social em Macapá durante a programação do Natal Encantado Equatorial. A ação ocorre entre os dias 17 e 21 de dezembro, com a distribuição de 500 brinquedos por dia, em parceria com a Secretaria de Estado da Habitação, responsável pelo mapeamento prévio das crianças beneficiadas.

As entregas acontecem na Praça da Bandeira, onde o festival é realizado em um espaço totalmente iluminado e ornamentado. A decoração inclui árvore gigante, casas natalinas, ambientes cenográficos e um grande castelo-palco, transformando o local em um dos principais cenários natalinos do estado.

Além dos brinquedos destinados às crianças previamente selecionadas, o evento também promove sorteios diários abertos a todas as crianças presentes. A cada noite, cinco prêmios são sorteados, entre eles bicicletas, tablets, fones de ouvido e patinetes, com participação garantida por meio de pulseiras distribuídas no local.

A programação conta ainda com show de neve, apresentações com Papai Noel e personagens natalinos, além de espetáculos diários no castelo cenográfico de mais de 30 metros, que funciona como palco principal do evento. O Natal Encantado Equatorial é uma realização da ASPECOM, do Grupo Equatorial e do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com atualizações divulgadas nas redes sociais @csagrupoequatorial e @natalencantado_ap.