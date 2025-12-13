Iluminação cênica dentro do Rio Amazonas vira novo cartão-postal em Macapá

Por RODRIGO DIAS
A paisagem noturna de Macapá acaba de ganhar um brilho inédito e vibrante. Na última sexta-feira (12), a orla do bairro Santa Inês foi palco de uma transformação que eleva a captação de água do Rio Amazonas de uma estrutura vital a um verdadeiro ícone visual da capital amapaense.
A unidade, responsável por garantir o abastecimento de mais de 70% das famílias macapaenses, recebeu uma moderna iluminação cênica que a projeta como o mais novo cartão postal noturno da cidade.
O projeto, executado pelo Grupo Equatorial em parceria com o Programa de Eficiência Energética e a ANEEL, é um casamento perfeito entre funcionalidade, sustentabilidade e estética. A captação, que antes se fundia discretamente na escuridão, agora irradia cores intensas, capazes de se ajustar a temas e datas comemorativas.
Graças à instalação de 155 novos refletores LED de alta performance (distribuídos em unidades de 150W, 100W e 50W), a estrutura tem a capacidade de mudar de cor em um piscar de olhos, transformando o “Majestoso Amazonas” em uma tela viva.
“Mais do que iluminar um ponto estratégico do saneamento, a iniciativa transforma a paisagem urbana, fortalece o sentimento de pertencimento de todos e reafirma o nosso compromisso, como Grupo Equatorial, com uma cidade mais sustentável, bonita e conectada com seu patrimônio natural,” destacou a empresa em nota.
A escolha da tecnologia LED não foi apenas por sua beleza, mas por sua inerente eficiência energética e longa durabilidade, alinhando o espetáculo visual à responsabilidade ambiental.
Augusto Dantas, presidente da CEA Equatorial e CSA, celebrou a entrega, ressaltando o valor que o projeto agrega à comunidade.
O projeto irá colorir o ano da capital, como exemplificou o presidente.
“Então Outubro vai ter rosa, Novembro azul, Maio amarelo, Abril verde… vai virar, tenho certeza, um grande ponto turístico da nossa Macapá que é tão linda e é banhada pelo Rio Amazonas”.