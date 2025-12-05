Mãe ignorou pedido de socorro da filha após estupros do padastro, diz polícia

Foragido há dois anos pelos crimes sexuais contra a menina de 9 anos foi preso na Guiana Francesa

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado há dois anos pela Justiça do Amapá por abusar sexualmente de sua enteada, então com 9 anos de idade, foi preso na Guiana Francesa nesta quinta-feira (4). A captura ocorreu durante uma ação conjunta entre o Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá e a Polícia Nacional Francesa.

A vítima morava com a mãe e o acusado, de 37 anos, no município de Pracuúba, a 290 km de Macapá, onde os abusos ocorreram e passaram a ser investigados pela polícia local.

De acordo com as apurações, a criança chegou a relatar os abusos para a mãe, mas, além de desacreditar a filha, ela não registrou o caso junto às autoridades.

Apenas dois anos após o primeiro episódio, a menina conseguiu relatar a violência ao pai, que buscou ajuda policial. Nesse período, o suspeito havia fugido do Brasil.

O delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), informou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido após meses de troca de informações e diligências investigativas. O padrasto e a mãe da vítima foram indiciados por estupro de vulnerável, e a prisão preventiva foi solicitada pelo delegado de Pracuúba.

Após ser detido, o investigado foi conduzido ao Ciosp de Oiapoque e deverá ser encaminhado ao sistema prisional amapaense nesta sexta-feira.