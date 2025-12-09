Menina manteve silêncio por meses sobre abusos do tio para proteger o irmão

Neilton dos Santos, de 29 anos, é caseiro: os crimes ocorreram no Pacuí, zona rural de Macapá; tio ameçava matar da menina caso ela revelasse os abusos. Foto ilustrativa

Por SELES NAFES

Uma família do distrito de São Joaquim do Pacuí, na zona rural de Macapá, está em desespero após uma menina de 12 anos, que foi estuprada durante meses por um tio, entrar em depressão e tentar o suicídio. O agressor ameaçava matar o irmão dela e foi preso no último fim de semana.

O acusado é Neilton dos Santos Silva, um caseiro que mora a cerca de 10 metros da casa da família da vítima. Ele é tio da menina, e a proximidade entre os imóveis permitia que ele soubesse quando a criança estava sozinha em casa, segundo apurou o Portal SelesNafes.Com com uma parente da menina que pediu anonimato.

De acordo com relatos da menina à família e depois à Polícia Civil, os crimes começaram em março deste ano. A vítima só revelou o segredo depois de uma tentativa de tirar a própria vida, em novembro.

Ameaças

A menina contou que o caseiro ameaçava matar o irmão dela, de apenas 9 anos, caso ela dissesse algo sobre os estupros. Depois da tentativa de suicídio, ela contou tudo para os pais que procuram a polícia. A justiça decretou a prisão preventiva do criminoso.

O mandado foi cumprido na madrugada do último dia 6 por policiais da delegacia de Cutias do Araguari e do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI). Neilton estava chegando em um barco no Canal do Jandiá, na zona leste de Macapá, e não ofereceu resistência durante a prisão.

Nesta terça-feira (9), durante audiência de custódia, a prisão dele foi mantida.

O inquérito está sendo conduzido pelo delegado Aluísio Aragão Júnior.

“Todos os elementos de informação colhidos durante a investigação corroboraram de forma firme e coerente o relato da vítima”, comentou ele.