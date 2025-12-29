TRE define data para nova eleição em Oiapoque

Votação suplementar será realizada no dia 12 de abril; calendário eleitoral terá prazos encurtados

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) aprovou, na tarde desta segunda-feira (29), a resolução que estabelece a data e as regras para a nova eleição em Oiapoque, município localizado a 590 km de Macapá. A votação suplementar para prefeito e vice foi marcada para o dia 12 de abril, um domingo.

A sessão extraordinária — realizada durante o recesso do Judiciário — foi convocada pelo presidente do tribunal, desembargador Carmo Antônio de Sousa. De acordo com a resolução, será cumprido um calendário eleitoral completo, porém mais curto, com prazos para desincompatibilização, registro de candidaturas, propaganda eleitoral e períodos vedados.

No início de dezembro, o TRE rejeitou os últimos recursos do prefeito cassado Breno Almeida (PP), contra a decisão da 4ª Zona Eleitoral de Oiapoque, proferida em outubro. Breno havia sido reeleito no ano passado com mais de 55% dos votos, mas teve a chapa anulada e os diplomas cassados após condenação por compra de votos.

O processo teve origem na prisão em flagrante do então prefeito, na véspera da eleição, com R$ 100 mil em espécie e uma lista de beneficiários, o que caracterizou abuso de poder econômico. Breno recorre fora do cargo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A resolução foi aprovada por unanimidade. Durante a sessão, a juíza Paola Santos manifestou preocupação quanto ao prazo de 24 horas para desincompatibilização de candidatos que sejam servidores públicos. O presidente do TRE afirmou que o prazo foi discutido pela comissão responsável pela minuta e segue parâmetros adotados em outras eleições suplementares no país.

A resolução proíbe que candidatos que deram causa à anulação da eleição possam ser registrados como candidatos. Oiapoque está sendo governada pelo presidente da Câmara, Guido Mecânico (PP).