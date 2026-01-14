FERREIRA GOMES

Homem é preso após exibir órgão genital em orla do Amapá

14, janeiro, 2026
Foto: Seles Nafes/Arquivo
Crime ocorreu em local de grande circulação e o suspeito foi preso em flagrante
De Macapá (AP)

Um homem foi preso na orla de Ferreira Gomes, nesta terça-feira, 13, após exibir o órgão genital para uma vítima. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Polícia do município, em flagrante pelo crime de importunação sexual.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, a vítima relatou que foi abordada por um indivíduo desconhecido, que a convidou para entrar em seu veículo. Após a recusa, o suspeito passou a praticar ato obsceno, exibindo suas partes íntimas, causando constrangimento e ofendendo a dignidade da vítima.

Ainda segundo o delegado, a equipe policial realizou diligências imediatas, conseguindo localizar e prender o autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Suspeito foi localizado e preso em flagrante, sendo conduzido à delegacia. Foto: reprodução

