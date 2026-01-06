Morre Amadeu Lobato, diretor de “Uma Cruz para Jesus” e referência nas artes cênicas no Amapá

Diretor e dramaturgo enfrentava tratamento contra câncer e deixa legado dedicado à cultura e à formação artística

Faleceu nesta terça-feira (6), em Macapá, o diretor, ator, dramaturgo e produtor cultural Amadeu Lobato, aos 70 anos. Ele enfrentava um tratamento contra um câncer no fígado e morreu durante a madrugada na Unacon em decorrência de complicações da doença.

Reconhecido pela dedicação às artes cênicas, Amadeu construiu uma trajetória marcada pela criatividade, pelo compromisso com a cultura e pela formação de gerações de artistas no estado. Mesmo diante de adversidades pessoais ao longo da vida, manteve-se ativo e presente no cenário cultural amapaense.

Tragédia familiar

Há cerca de 20 anos, o artista sobreviveu a uma grave tragédia familiar. O filho, Saulo de Souza Lobato, na época com 23 anos, em um surto psicótico assassinou a própria mãe após tentar matar Amadeu. Saulo foi condenado a mais de 40 anos de prisão e segue cumprindo pena.

Legado

Amadeu Lobato nasceu em 9 de março de 1955. Seu legado artístico e humano permanece vivo na memória de familiares, amigos, colegas de cena e do público que acompanhou sua obra.

Velório

O velório ocorre a partir das 9h desta terça-feira (6), na Funerária Centropax do Brasil, localizada na Avenida Mendonça Furtado, nº 2447, no bairro Santa Rita. O sepultamento está previsto para as 16h.