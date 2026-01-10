Pastora que perdeu casa e igreja em incêndio recebe geladeira nova

Grupo Equatorial doou 14 geladeiras novas a famílias atingidas por incêndio na zona sul de Macapá, como parte de ação solidária de apoio à reconstrução das vítimas

De Macapá (AP)

Entre abraços, olhares emocionados e histórias de reconstrução, a pastora Diana viveu ontem um dos dias mais marcantes desde que um incêndio devastou esta semana parte da zona sul da capital amapaense. No dia 9, ela foi uma das 14 pessoas beneficiadas pela doação de geladeiras novas promovida pelo Grupo Equatorial, iniciativa que tem como objetivo apoiar famílias que perderam praticamente tudo no sinistro.

O caso foi contado pelo portal SN.

O fogo, que se espalhou rapidamente por casas de madeira e deixou um rastro de destruição, atingiu diretamente não apenas a residência da pastora, mas também a pequena igreja comunitária que ela havia construído ao longo de anos de trabalho na comunidade. Diante da perda, o gesto de receber um eletrodoméstico, simples mas essencial, ganhou um significado maior: o de um novo começo.

“Perdemos paredes e móveis, mas seguimos com fé. Esta geladeira vai me ajudar a voltar a colocar a vida em ordem”, disse Diana com um sorriso tímido, segurando as mãos de uma vizinha que acompanhava a entrega. O olhar dela refletia tanto a dor da perda quanto a esperança que brota em pequenos gestos de solidariedade.

A ação faz parte de uma série de iniciativas sociais desenvolvidas pelo Grupo Equatorial no Amapá para auxiliar vítimas de situações emergenciais como incêndios e enchentes, reforçando a presença da empresa junto às comunidades afetadas. Além da entrega dos refrigeradores, equipes também aproveitaram para realizar cadastros na Tarifa Social de água e energia, ampliando o apoio às famílias neste momento de reconstrução.

Para Diana, o dia de ontem ficará marcado como um passo concreto na longa jornada de reerguer sua casa, sua igreja e sua rotina. “A vida continua. E a gente segue”, ela concluiu.