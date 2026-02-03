Carro do prefeito de Macapá transportou R$ 400 mil sacados por empresário investigado, diz PF

Relatório de monitoramento feito pela PF descreve todo o percurso do dinheiro, carros e pessoas envolvidas que estão sendo investigadas

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um relatório de vigilância produzido no âmbito do Inquérito Policial nº 2024.0088293, da Polícia Federal, descreve uma sequência de movimentações financeiras e deslocamentos que, segundo os investigadores, podem estar relacionados ao direcionamento de licitação envolvendo a construção do Hospital Municipal de Macapá. De acordo com documento que faz parte de um inquérito sigiloso, a atividade monitorada ocorreu no dia 23 de maio de 2025 e teve como foco o empresário Rodrigo de Queiroz Moreira, sócio da Santa Rita Engenharia Ltda, empresa responsável pela obra.

Às 10h55, Rodrigo chegou à agência Estilo do Banco do Brasil, no bairro Beirol, em Macapá, portando uma mochila preta e utilizando um veículo Chevrolet Onix registrado em nome de outra empresa. Imagens de segurança da instituição financeira, conforme o relatório, indicam que foi realizado um saque de R$ 400 mil em espécie.

Cerca de 45 minutos depois, ele deixou o banco com a mesma mochila. A partir daí, os investigadores passaram a acompanhar os deslocamentos do veículo. Em seguida, o carro foi para o edifício Brunswick, no Centro de Macapá, onde mora o empresário. Em instantes depois, o carro deixa o prédio.

Troca de mochila e entrega de valores

O relatório descreve que, por volta do meio-dia, o Ônix chegou ao Laboratório Dr. Paulo Albuquerque, do ex-prefeito de Cutias, Paulo Albuquerque. Ainda segundo a vigilância, um homem com características físicas semelhantes às de um acompanhante de Rodrigo em outro episódio investigado, saiu do veículo com a mochila preta. Minutos depois, dois homens deixaram o laboratório; um deles, descrito como calvo e de pele clara, estava com a mochila. Ele entrou em um Fiat Cronos branco.

A Polícia Federal registrou que esse veículo está em nome do prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan. Conforme o relatório, antes de embarcar, o ocupante do Cronos teria recebido uma quantia em dinheiro do outro homem, em frente ao carro.

Os agentes da PF seguiram o carro, mas não conseguiram acompanhá-lo até o destino final. De acordo com o relatório, o motorista do Cronos, que já teve a identificada confirmada, passou a dirigir am alta velocidade, avançando sinais vermelhos.

A equipe decidiu não fazer o mesmo para não comprometer o monitoramento e a investigação.

O hospital investigado é financiado com recursos de emendas parlamentares e contrapartida municipal, conforme informações públicas da Prefeitura de Macapá.

Para os investigadores, a parada no laboratório de um político suplente pode indicar, em tese, possível conexão entre a movimentação financeira observada e agentes políticos relacionados à liberação de verbas para a obra. Contudo, o Portal SelesNafes.Com apurou que no mesmo endereço do laboratório existem salas alugadas para várias empresas.

A reportagem não localizou, até a última atualização deste texto, manifestações da defesa de Rodrigo de Queiroz Moreira, da Santa Rita Engenharia Ltda, do prefeito Antônio Paulo de Oliveira Furlan ou de representantes do laboratório citado. O espaço permanece aberto para posicionamentos.