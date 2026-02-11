Chuvas: Clécio anuncia gabinete e plano para apoiar Macapá e municípios afetados

Previsão de novas chuvas acelera mobilização diante dos alagamentos e dos impactos na mobilidade e na saúde pública

De Macapá (AP)

Um gabinete emergencial formado por Defesa Civil, Segurança, Assistência Social e Saúde foi anunciado na noite desta terça-feira (10) pelo governador do Amapá, Clécio Luís (UNIÃO), para dar suporte imediato às vítimas dos recentes alagamentos em Macapá e em outros municípios do estado.

Em publicação nas redes sociais, Clécio — que antecipou o retorno de agenda de entregas de obras no sul do estado — informou que a força-tarefa foi estruturada diante da previsão de fortes chuvas nos próximos dias na capital e demais cidades.

O portal SelesNafes.com acompanhou ainda, na terça-feira, os efeitos do temporal que deixou diversos pontos de Macapá alagados, com prejuízos e verdadeiros “rios de lixo” nas ruas, comprometimento da mobilidade urbana e riscos à saúde da população.

Segundo o governador, o planejamento prevê o monitoramento permanente de áreas vulneráveis para permitir intervenções rápidas sempre que necessário.

Além da retirada de pessoas de áreas de risco, o gabinete também atua para garantir suporte às famílias afetadas. As equipes permanecem em monitoramento contínuo, 24 horas por dia, identificando novos pontos de inundação e adotando medidas preventivas.