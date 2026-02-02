Dono é indiciado por matar um cão e mutilar outro com golpes de facão

Caso ocorrido em janeiro no Marabaixo 4 terminou com animal morto e outro gravemente ferido

De Macapá (AP)

O dono de um dos cães envolvidos no episódio em que um animal foi morto e outro teve a pata amputada foi indiciado por maus-tratos a animais com agravante de resultado morte. O caso ocorreu no dia 15 de janeiro, no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá, e foi noticiado pelo portal SelesNafes.com.

Segundo a investigação, os cães estavam em luta em via pública quando o dono parou o carro, desceu do veículo e interveio de forma violenta, utilizando um facão. A ação ocorreu em plena rua.

Um dos animais não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era levado para atendimento veterinário. O outro cão sobreviveu, mas sofreu mutilação e precisou passar por cirurgia para amputação de uma das patas.

O animal ferido segue internado em uma clínica veterinária, com possibilidade de nova amputação, conforme avaliação médica. O estado de saúde ainda inspira cuidados.

Durante o interrogatório, o indiciado optou por permanecer em silêncio. Com a conclusão da apuração, o inquérito foi encaminhado à Justiça, que agora analisará o caso.