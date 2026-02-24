Empresário é preso com R$ 400 mil em dinheiro ao sair de banco

Sem apresentar comprovação da origem do valor, ele foi encaminhado ao Iapen

De Macapá (AP)

A posse de uma quantia de R$ 400 mil em dinheiro vivo em uma mochila terminou com a detenção de um homem em Oiapoque, município na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, localizado a 590 km da capital Macapá. A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (23 ), mas foi divulgada hoje de manhã pela Polícia Federal. Agentes realizaram a abordagem logo após ele deixar uma agência do Bradesco, segundo apurou o Portal SN com fontes de Oiapoque.

O portal também confirmou que se trata de um empresário, mas ainda não existe confirmação de que o saque tenha a ver com algum acerto político.

Durante a verificação, os servidores identificaram o montante elevado e solicitaram esclarecimentos sobre a origem dos recursos. Conforme informado pela corporação, não houve apresentação de documentação capaz de atestar a legalidade da quantia transportada.

Diante dos indícios de ocultação de recursos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à unidade da Polícia Federal no município para formalização dos procedimentos cabíveis. A identidade do detido não foi divulgada pelas autoridades.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob apuração.