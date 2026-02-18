Furlan faz ajustes em transparência e corregedoria nomeando suplentes de vereadores

Por SELES NAFES, de Macapá
O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), empossou nesta quarta-feira (18) dois novos integrantes da equipe de governo com a missão de fortalecer duas áreas sensíveis da gestão municipal. As nomeações tentam ajustar a equipe nos setores “transparência e controle das contas”, mas também têm componentes políticos.
Para a Corregedoria Geral, foi empossado Tarcízio Patrick Marques, ex-vereador e atual suplente na Câmara de Macapá pelo PP. Ele é advogado há 15 anos e assume a responsabilidade de zelar pela ética e conduta dos servidores municipais. O vereador Alexandre Azevedo (PODE) participou da posse.
Já a Secretaria de Transparência e Controladoria passa a ser comandada por Jean Patrick Farias, também suplente de vereador pelo MDB. Ele é advogado há 19 anos e especialista em Direito Público, com passagem pela Secretaria de Zeladoria.
A prefeitura divulgou que, ao oficializar as nomeações, o prefeito passa a contar com um corpo técnico qualificado e comprometido com a legalidade e o interesse público. Segundo a gestão, as mudanças reforçam a estratégia de aprimorar os processos internos e fortalecer a confiança da sociedade nas ações do governo municipal.