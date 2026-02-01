Jovens do Amapá vivem 12 horas de imersão espiritual no Mangueirão, em Belém

The Send Brasil 2026 reuniu uma multidão no Mangueirão e contou com participação de caravana do Amapá

Por MILENE NERY, de Macapá

O barco Comandante Sid II saiu do porto de Santana, a 17 km de Macapá, na última quinta-feira (29) rumo à capital paraense, Belém, para mais uma edição do The Send Brasil. O evento é realizado em sua segunda edição no Brasil e tem duração de 12 horas de imersão espiritual, por meio de louvores, orações e pregações de preletores globais, além dos mais notórios pregadores e cantores do Brasil.

Para a segunda edição, o projeto ganhou uma nova dimensão e se estendeu a mais cinco estados brasileiros. A primeira edição, mais intimista, aconteceu em 2020 no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Pará foi o estado escolhido para representar a região Norte do Brasil, e o Mangueirão se tornou pequeno para a multidão de jovens nortistas.

O intuito do The Send é mobilizar uma geração para a verdadeira essência do Evangelho, em um festival de música gospel e pregação da palavra, voltado para jovens e adolescentes.

De Macapá, os jovens saíram na caravana comandada pela Assembleia de Deus no Amapá, sob coordenação do presidente da igreja, pastor Iacy Pelaes, que seguiu com o grupo no barco Comandante Sid II.

A ideia de alugar um barco para ir ao festival partiu dos idealizadores amapaenses, tendo em vista os altos custos das passagens aéreas na ponte aérea Macapá–Belém.

“A Razão maior é oportunizar os jovens a participarem dessa grande imersão de fé. Leva- los – pessoalmente- a um mega evento como este e ve-los motivados em Deus, faz parte da realização de um sonho.”-Ressalta Iacy Pelaes–Coordenador Geral da caravana.

A viagem contou com o apoio do Governo do Estado que patrocinou o barco Sid para o transporte da caravana. Ao todo, mais de 400 pessoas estavam a bordo, entre elas jovens, adolescentes, pastores e líderes.

Durante a viagem, os momentos de louvores, orações e ministrações foram o ponto-chave das longas horas nos imensos rios da Amazônia até a chegada a Belém. A caravana contou com a participação de jovens de várias denominações do estado, tornando o momento de grande comunhão entre as igrejas.

Já no Mangueirão, o Amapá foi destaque com a escolha do pastor Iacy Pelaes para representar os pastores do estado, levando uma palavra de motivação e fé e fazendo uma forte oração pelos jovens do Brasil e do mundo.

The Send Brasil 2026 – Logística e alcance

Para esta edição, houve grande mobilização em Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Belém, contando com mais de 180 cantores e pregadores globais e nacionais.

Durante as doze horas de imersão, os artistas e pregadores do segmento gospel se revezaram nas capitais em uma mega maratona logística, capaz de fazer com que os estádios recebessem os principais pregadores vindos de várias partes do mundo.