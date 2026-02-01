JORNADA COM JESUS

Jovens do Amapá vivem 12 horas de imersão espiritual no Mangueirão, em Belém

1, fevereiro, 2026
Grupo do Amapá
The Send Brasil 2026 reuniu uma multidão no Mangueirão e contou com participação de caravana do Amapá
Por MILENE NERY, de Macapá

O barco Comandante Sid II saiu do porto de Santana, a 17 km de Macapá, na última quinta-feira (29) rumo à capital paraense, Belém, para mais uma edição do The Send Brasil. O evento é realizado em sua segunda edição no Brasil e tem duração de 12 horas de imersão espiritual, por meio de louvores, orações e pregações de preletores globais, além dos mais notórios pregadores e cantores do Brasil.

Para a segunda edição, o projeto ganhou uma nova dimensão e se estendeu a mais cinco estados brasileiros. A primeira edição, mais intimista, aconteceu em 2020 no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Pará foi o estado escolhido para representar a região Norte do Brasil, e o Mangueirão se tornou pequeno para a multidão de jovens nortistas.

O intuito do The Send é mobilizar uma geração para a verdadeira essência do Evangelho, em um festival de música gospel e pregação da palavra, voltado para jovens e adolescentes.

De Macapá, os jovens saíram na caravana comandada pela Assembleia de Deus no Amapá, sob coordenação do presidente da igreja, pastor Iacy Pelaes, que seguiu com o grupo no barco Comandante Sid II.

Mais de 400 evangélicos, a maioria jovens, saíram do Amapá…

…numa embarcação patrocinada pelo governo…

…sob liderança do pastor Yaci Pelaes

A ideia de alugar um barco para ir ao festival partiu dos idealizadores amapaenses, tendo em vista os altos custos das passagens aéreas na ponte aérea Macapá–Belém.

A Razão maior é oportunizar os jovens a participarem dessa grande imersão de fé. Leva- los – pessoalmente- a um mega evento como este e ve-los motivados em Deus, faz parte da realização de um sonho.”-Ressalta Iacy PelaesCoordenador Geral da caravana.

A viagem contou com o apoio do Governo do Estado que patrocinou o barco Sid para o transporte da caravana. Ao todo, mais de 400 pessoas estavam a bordo, entre elas jovens, adolescentes, pastores e líderes.

Durante a viagem, os momentos de louvores, orações e ministrações foram o ponto-chave das longas horas nos imensos rios da Amazônia até a chegada a Belém. A caravana contou com a participação de jovens de várias denominações do estado, tornando o momento de grande comunhão entre as igrejas.

Chegada no Mangueirão

Artistas e pregadores se revezaram em 12 horas de jornada

Já no Mangueirão, o Amapá foi destaque com a escolha do pastor Iacy Pelaes para representar os pastores do estado, levando uma palavra de motivação e fé e fazendo uma forte oração pelos jovens do Brasil e do mundo.

The Send Brasil 2026 – Logística e alcance

Para esta edição, houve grande mobilização em Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Belém, contando com mais de 180 cantores e pregadores globais e nacionais.

Durante as doze horas de imersão, os artistas e pregadores do segmento gospel se revezaram nas capitais em uma mega maratona logística, capaz de fazer com que os estádios recebessem os principais pregadores vindos de várias partes do mundo.

Seles Nafes
