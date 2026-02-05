Menina acolhida em Santana mantém vivo o sonho da adoção

Entre estudos, dança e sonhos, Ana Maria acredita que o amor vai chegar e sonha em ser médica

De Macapá (AP)

Esperança no coração, emoções à flor da pele e o desejo simples de ter um lar. É assim que vive hoje Ana Maria Moraes, de 10 anos, acolhida há dois anos na Associação Casa da Hospitalidade, em Santana. A menina participa do projeto “Eu Acredito no Amor: um caminho para a adoção”, criado para aproximar crianças acolhidas de famílias prontas para adotar.

A iniciativa, conduzida pela Vara da Infância e Juventude do município, tenta encurtar distâncias entre quem espera por uma família e quem tem disposição para oferecer afeto, cuidado e estabilidade. O foco principal são crianças maiores, que muitas vezes permanecem mais tempo nas instituições.

Ana Maria segue sua rotina como qualquer outra menina da sua idade. Estuda o 5º ano na Escola Amazonas, gosta especialmente de matemática e se anima com as aulas de educação física. No futuro, sonha cursar Medicina para poder cuidar das pessoas.

Fora da sala de aula, encontra alegria na dança e nas músicas de K-pop, sobre as quais fala com brilho nos olhos. Mesmo tímida, deixa escapar um sorriso largo quando imagina como seria viver em uma casa cheia de carinho.

“Meu sonho é ter uma família, uma casa, pais amorosos, irmãos e um quarto que seja meu, com amor. Tenho certeza de que serei adotada”, diz, com a confiança típica de quem ainda acredita que o amor encontra caminho.

Na Casa da Hospitalidade, crianças e adolescentes dividem espaço com idosos e pessoas que também precisam de cuidado. Além da escola, participam de esportes, atividades aquáticas, dança e ações de apadrinhamento — tentativas de tornar a rotina mais leve enquanto o lar definitivo não chega.

Muitas dessas crianças foram afastadas das famílias por situações difíceis e direitos violados. Por isso, iniciativas que incentivam a adoção ganham importância. Enquanto o futuro não chega, Ana Maria segue cultivando sonhos, dançando, estudando e mantendo firme a certeza de que, em algum lugar, existe uma família pronta para chamá-la de filha.