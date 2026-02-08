Santanense é campeão no Circuito Amapaense de Judô

Competição ocorreu neste sábado (7), no Ginásio do IFAP, na zona norte de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O ginásio do IFAP, na zona de Macapá, recebeu o Circuito Amapaense de Judô neste sábado (7). O local se tornou em um verdadeiro palco de emoção, quedas precisas e muita técnica. O judoca santanense José Neto, mostrou força, estratégia e sangue frio e venceu na categoria masculino médio (-90 kg).

A competição, organizada pela Federação Amapaense de Judô, serve como seletiva para o Campeonato Brasileiro e reuniu dezenas atletas de várias categorias e entregou lutas intensas. O atleta de Santana, para chegar ao lugar mais alto do pódio, encarou três lutas duríssimas, superando adversários fortes até alcançar a final, onde confirmou o favoritismo e garantiu o título de campeão.

A vitória não só coroou o desempenho de Neto no circuito estadual, como também reforçou seu nome na disputa por uma vaga no Campeonato Brasileiro.

“Estou muito feliz pela resultado e não foi fácil. O circuito amapaense é uma competição muito dura e no final deu tudo certo. Nessa categoria, o primeiro lugar vai para Santana. Agora é se preparar para o nacional”, afirmou o judoca.