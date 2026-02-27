EM BRASÍLIA

‘Vamos trabalhar muitos anos juntos’, diz deputado alvo da PF ao ser elogiado por Furlan

27, fevereiro, 2026
Foi durante visita do prefeito de Macapá ao gabinete do deputado Vinícius Gurgel, alvo da Operação Pedágio 2, da PF
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), fez questão de registrar em vídeo, durante agenda no Congresso Nacional, a aliança política com o deputado federal Vinícius Gurgel, um dos principais caciques do Partido Liberal (PL) no Amapá e que atualmente está no radar da Polícia Federal.

Na gravação, o gestor municipal agradece publicamente os recursos oriundos de emendas parlamentares indicadas por Vinícius. O gesto político ocorre poucos dias após o parlamentar ter sido alvo de mandados de busca e apreensão durante a segunda fase da Operação Pedágio, que investiga o destino de propinas supostamente pagas por empresários a dirigentes do DNIT por serviços de manutenção não executados na BR-156

O inquérito tem delação premiada e a investigação contra o deputado foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2024.

“É uma parceria muito importante. A sua atuação aqui em Brasília tem fortalecido muito a nossa gestão em Macapá”, afirmou Furlan, reforçando o vínculo político-administrativo com o deputado em meio ao avanço das investigações federais.

Prefeito dez questão de gravar vídeo com o deputado alvo da PF

Vinícius Gurgel, por sua vez, anunciou a destinação de novas emendas, desta vez para o setor da saúde da capital, sinalizando a manutenção da parceria institucional com a prefeitura.

“Se Deus quiser, vamos trabalhar muito tempo juntos”, respondeu o parlamentar, em uma declaração que, além do tom amistoso, consolida publicamente uma aliança política que passa a ganhar contornos mais sensíveis diante do cenário investigativo em curso.

Seles Nafes
