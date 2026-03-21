Clécio decreta emergência em Macapá e Santana e mobiliza força-tarefa

Governo acompanha ações de assistência às famílias afetadas na Região Metropolitana

Compartilhamentos

Macapá (AP) – Após dias de fortes chuvas que provocaram alagamentos em diversos bairros da Região Metropolitana, o governador do Amapá, Clécio Luís, decretou situação de emergência em Macapá e Santana. A medida busca agilizar a resposta do poder público diante dos impactos causados pelas cheias, garantindo suporte imediato às famílias atingidas.

Na sexta-feira (20), o governador percorreu áreas afetadas e acompanhou de perto o trabalho da Defesa Civil Estadual, que coordena as ações emergenciais. A atuação envolve uma força-tarefa com participação de diversos órgãos do Governo do Estado, incluindo Corpo de Bombeiros, equipes de assistência social, saúde, infraestrutura e limpeza urbana.

“Desde o primeiro momento, o Governo do Estado está nas ruas, prestando assistência a quem mais precisa. Já iniciamos a entrega de kits de alimentos, kit bebê, colchões e todo o suporte necessário às famílias atingidas. A Defesa Civil está com gabinete de emergência instalado, monitorando as áreas de risco e coordenando as ações de resposta”, comentou o governador.

“Seguimos mobilizados, com nossas equipes trabalhando dia e noite, porque sabemos que, nesse momento, o mais importante é cuidar das pessoas. Não vamos medir esforços para garantir apoio, segurança e dignidade à nossa população”, acrescentou.

As ações estão organizadas em três frentes principais. A primeira prioriza o atendimento imediato às famílias, com oferta de abrigo, alimentação, colchões, roupas e outros itens essenciais. Já a segunda frente atua nas primeiras horas do dia, com equipes e máquinas voltadas à desobstrução de canais, córregos e pontos críticos, com o objetivo de minimizar novos alagamentos.

Além da resposta emergencial, o governo também iniciou o planejamento de médio e longo prazo, com levantamentos técnicos para avaliar os danos e estruturar medidas que reduzam os impactos de períodos chuvosos futuros. Outras áreas do estado, como o município de Mazagão, seguem sob monitoramento constante para eventual atuação imediata.