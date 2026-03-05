Com renúncia, Furlan tenta abrir caminho jurídico para retorno do grupo

Mário Neto ao lado do agora ex-prefeito Antônio Furlan (PSD): vice autorizava pagamentos como secretário de Finanças

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Mais do que “anseio público” como alegado ou estratégia de vitimização e engajamento nas redes sociais, a renúncia de Antônio Furlan (PSD) ao cargo de prefeito de Macapá é vista como uma tentativa de pavimentar caminho jurídico para o retorno do vice-prefeito e ex-secretário de Finanças, Mário Neto, também afastado a pedido da Polícia Federal. Ou seja, o que representaria a volta do mesmo grupo político ao Palácio Laurindo Banha.

Ao afastar o vice, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), também tirou de cena, por 60 dias, a pessoa responsável pelos pagamentos à Santa Rita Engenharia, empresa contratada por R$ 70 milhões para construir o prédio do Hospital Municipal, alvo de duas fases da Operação Paroxismo.

Os investigadores apontam indícios de que a empresa de Rodrigo Queiroz e Fabrízio Gonçalves teve acesso a informações sigilosas que a colocaram em vantagem em uma licitação de cartas marcadas, na qual as concorrentes eram empresas sem lastro para construir um hospital.

Ao renunciar ao cargo, a defesa de Furlan espera, primeiro, baixar o processo do STF para a vara local da Justiça Federal, já que não existe mais ninguém com foro privilegiado sendo investigado.

Outra ideia é criar um cenário favorável ao argumento de que as razões para o afastamento cautelar não existem mais, já que o principal investigado (o agora ex-prefeito) não está mais no cargo e não tem acesso a sistemas e documentos, o que poderia facilitar a destruição de provas e a obstrução da investigação.

Na tarde desta quinta (5), o prefeito em exercício, Pedro Dalua (União), anunciou a nomeação de Harlan Aguiar como novo secretário de Finanças, no lugar de Mário Neto.