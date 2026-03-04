Dalua é notificado e assume interinamente a Prefeitura de Macapá

Presidente da Câmara recebeu documento da Polícia Federal após afastamento de Furlan e do vice na Operação Paroxismo

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro Dalua (União), foi notificado na manhã desta quarta-feira (3) por delegados da Polícia Federal e assumiu interinamente a Prefeitura da capital após o afastamento do prefeito Antônio Furlan (PSD).

Dalua reuniu vereadores da base governista e da oposição para tratar da situação e anunciou que a vereadora Margleide Alfaia (PDT) assumirá a presidência da Câmara Municipal durante o período em que ele estiver à frente do Executivo.

O vereador recebeu uma cópia do processo e conversou rapidamente com o delegado da Polícia Federal responsável pela entrega da notificação.

“Vamos primeiro tomar pé da situação e reunir com os vereadores. O processo está em segredo de justiça, por isso a gente não pode comentar o que está acontecendo”, comentou.

“Daqui vamos seguir para a prefeitura reunir com a equipe e aí informar a sociedade com mais propriedade”, acrescentou.

A ordem de afastamento do prefeito Antônio Furlan e do vice-prefeito Mário Neto foi emitida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a segunda fase da Operação Paroxismo. A investigação apura suspeitas de direcionamento de licitação e outros crimes de corrupção relacionados às obras do Hospital Municipal de Macapá, na zona norte da capital.

Além do prefeito e do vice, também foram afastados servidores do setor de licitações da prefeitura e a secretária municipal de Saúde, Érica Aymoré por 60 dias.