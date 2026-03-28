Filha de Bruno se pronuncia após condenação por abuso: ‘queria que ele fosse apenas um pai ausente

Melissa Mafra fala de dor e alívio após condenação

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Após a repercussão da decisão que manteve a condenação do cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, a filha dele, Melissa Mafra, se pronunciou publicamente sobre o caso e relatou o impacto emocional da sentença.

Em um vídeo de mais de seis minutos, divulgado nas redes sociais, Melissa afirmou que vive um momento de alívio, mas também de dor.

“Hoje eu vivo um luto, porque hoje eu enterrei o meu genitor em vida”, declarou.

Relato após anos de silêncio

Melissa afirmou que decidiu falar após anos de silêncio e destacou que o processo foi longo e desgastante.

“Foram sete anos de luta para que a gente tivesse uma resposta”, disse.

Ela também ressaltou que a condenação já havia ocorrido em primeira instância e que, após o recurso da defesa, optou por não se manifestar até a decisão em segunda instância, que confirmou a sentença de forma unânime.

“Não é uma denúncia, não é uma suspeita. É uma condenação em segundo grau”, afirmou.

Defesa das vítimas

Durante o pronunciamento, Melissa rebateu críticas e comentários nas redes sociais que questionam as denúncias e levantam suspeitas sobre possíveis interesses financeiros.

“Ninguém está ganhando nada com isso. Tudo isso é muito triste”, disse.

Ela também destacou que, ao contrário do que alguns comentários sugerem, não houve benefício financeiro e relatou dificuldades vividas ao longo da vida.

Alerta a outras vítimas

A filha do cantor afirmou que decidiu se pronunciar também como forma de incentivo a outras vítimas de abuso, especialmente aquelas que só conseguem compreender e denunciar a violência na fase adulta.

“É possível denunciar depois de adulto. A gente não entende quando acontece na infância”, afirmou.

Melissa também destacou que, apesar do trauma, conseguiu reconstruir a própria vida.

“Ele não me paralisou. Você não é o abuso que você sofreu”, disse, em mensagem direcionada a outras vítimas.

Sentimentos contraditórios

Apesar da confirmação da condenação, Melissa afirmou que não vê o momento como celebração.

“Eu não comemoro. Eu sinto alívio, mas também estou vivendo um luto”, declarou.

Segundo ela, o sentimento está ligado à perda simbólica da figura paterna que, segundo o relato, nunca existiu da forma esperada.

“Eu queria que ele tivesse sido apenas um pai ausente”, disse.

Caso segue na Justiça

O cantor foi condenado a mais de 30 anos de prisão em regime fechado, e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Pará.

A defesa nega as acusações e informou que pretende recorrer às instâncias superiores.