Governo confirma retomada da perfuração de poço na costa do Amapá

Articulação com a Petrobras destrava nova etapa de exploração, com expectativa de investimentos e empregos no estado

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De Macapá (AP)

O Governo do Amapá confirmou a retomada das atividades de prospecção de petróleo na costa do estado, na região da Margem Equatorial. A informação foi consolidada após articulações institucionais com a Petrobras, consideradas estratégicas para a retomada dos estudos exploratórios na área.

De acordo com o governo, o avanço foi resultado de tratativas conduzidas pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá), que mantém diálogo direto com representantes da estatal. A autorização para retomada das atividades ocorreu na quarta-feira (18), após o cumprimento de protocolos técnicos e regulatórios exigidos pela empresa.

A gestão estadual avalia a medida como um passo importante para o fortalecimento da cadeia de óleo e gás no estado, com potencial de atrair novos investimentos e ampliar a geração de emprego e renda. A expectativa é que o avanço das etapas técnicas confirme o potencial da região e amplie a participação do Amapá no cenário energético nacional.

O governo também destacou que o processo deverá seguir critérios ambientais e regulatórios, buscando conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade e responsabilidade social. A retomada reforça ainda a estratégia de posicionar o estado como um polo emergente no setor energético brasileiro.