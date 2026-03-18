Novo centro odontológico amplia atendimento no Amapá e aposta em tecnologia inédita no SUS

Unidade entregue em Macapá terá capacidade para mais de mil atendimentos mensais e integra rede de proteção a mulheres vítimas de violência

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De Macapá (AP)

A ampliação da saúde bucal no Amapá ganhou um novo capítulo com a entrega de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO 2), em Macapá. A unidade foi inaugurada na terça-feira (17) e chega com a promessa de aumentar o acesso a atendimentos especializados e reduzir a fila por serviços odontológicos mais complexos no estado.

Segundo o Governo do Amapá, a estrutura tem capacidade para realizar cerca de 1,2 mil atendimentos por mês e atende pacientes de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência. Durante a entrega, o governador Clécio Luís (União) destacou a importância da ampliação do serviço e afirmou que o investimento busca fortalecer a rede pública de saúde no estado.

O espaço reúne sete consultórios, centro cirúrgico e laboratórios de prótese, ampliando a oferta de procedimentos como endodontia, periodontia e cirurgias bucomaxilofaciais. A expectativa é de que a nova unidade ajude a desafogar a demanda reprimida por atendimentos especializados.

Um dos principais diferenciais apontados pela gestão estadual é a incorporação de tecnologia inédita no Sistema Único de Saúde no estado, como o raio-x panorâmico com tomografia computadorizada. O equipamento deve permitir diagnósticos mais precisos e acelerar o planejamento dos tratamentos.

A unidade também passa a integrar a rede de atendimento à mulher, recebendo pacientes encaminhadas pela Casa da Mulher Brasileira, com prioridade e atendimento sigiloso. A medida busca articular saúde e proteção social, sobretudo em casos de violência.

A entrega do centro faz parte de um pacote maior de ações voltado à reestruturação da rede pública de saúde. A iniciativa está vinculada a programas como o “Saúde da Gente” e o “Mais Sorriso”, que apostam na ampliação do acesso gratuito e no uso de novas tecnologias.