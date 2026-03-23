Parque e campinho mudam paisagem e levam colorido para área de pontes dos Congós

Área antes precária vira ponto de encontro com mais segurança e convivência para moradores da 18ª Avenida

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) inaugurou o Parque Firme na 18ª do Congós, em Macapá, entregando à comunidade um novo espaço de lazer e convivência.

“Quando a gente vê uma criança sorrindo, brincando com segurança, a gente tem certeza de que todo esforço vale a pena”, afirmou.

A partir da entrega, o governo do estado passa a disponibilizar à população um ambiente com parquinho e campo de futebol, voltado ao uso das famílias. O espaço substitui uma área antes sem estrutura adequada.

A iniciativa integra o programa Ponte Firme, que atua na substituição de passarelas de madeira por estruturas mais seguras, ampliando a mobilidade e reduzindo riscos em áreas vulneráveis.