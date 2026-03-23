“PARQUE FIRME”

Parque e campinho mudam paisagem e levam colorido para área de pontes dos Congós

23, março, 2026
Área antes precária vira ponto de encontro com mais segurança e convivência para moradores da 18ª Avenida
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De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) inaugurou o Parque Firme na 18ª do Congós, em Macapá, entregando à comunidade um novo espaço de lazer e convivência.

“Quando a gente vê uma criança sorrindo, brincando com segurança, a gente tem certeza de que todo esforço vale a pena”, afirmou.

Clécio Luís acompanhou de perto a entrega e conversou com moradores durante a inauguração.

Parquinho com escorregador e balanços garante diversão e segurança para as crianças da comunidade

Campo sintético amplia opções de esporte e lazer para jovens e moradores da região.

A partir da entrega, o governo do estado passa a disponibilizar à população um ambiente com parquinho e campo de futebol, voltado ao uso das famílias. O espaço substitui uma área antes sem estrutura adequada.

Área revitalizada substitui antigo trecho sem estrutura e traz mais dignidade à comunidade

Espaço passa a reunir famílias e fortalece a convivência no bairro

A iniciativa integra o programa Ponte Firme, que atua na substituição de passarelas de madeira por estruturas mais seguras, ampliando a mobilidade e reduzindo riscos em áreas vulneráveis.

Seles Nafes
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