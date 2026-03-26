Senado aprova lei que fortalece TFD e garante apoio a pacientes do SUS

Medida dá respaldo legal a programa que ajuda pacientes a buscar tratamento fora do município

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De Macapá (AP)

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), um projeto que transforma em lei o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), política do SUS que ajuda pacientes a se deslocarem para outras cidades em busca de atendimento médico. A proposta agora segue para sanção presidencial.

O texto tem origem em projeto do senador Randolfe Rodrigues (PT) e foi ajustado pela Câmara dos Deputados. A versão final manteve o programa, mas definiu que a concessão do auxílio dependerá de orçamento disponível e decisão dos gestores de saúde.

Durante a votação, o senador destacou que o objetivo é evitar que o benefício seja interrompido por mudanças de governo. Segundo ele, a medida busca dar mais segurança a quem depende do serviço, especialmente em regiões com pouca oferta de especialidades médicas.

Nos estados amazônicos, como o Amapá, o TFD é amplamente utilizado. Só em 2025, cerca de 90 mil pessoas recorreram ao programa para conseguir tratamento fora de seus municípios, diante da ausência de serviços especializados.

O TFD cobre despesas como transporte, alimentação e hospedagem, inclusive para acompanhantes quando necessário. A lei também estabelece critérios, como a exigência de encaminhamento médico e a exclusão de deslocamentos curtos.