Tribunal de Justiça do Amapá cria mais uma vaga de desembargador

4, março, 2026
Novo magistrado deve auxiliar na velocidade dos julgamentos de segundo grau
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O pleno administrativo do Tribunal de Justiça aprovou nesta quarta-feira (4), por unanimidade, a criação de mais uma vaga para desembargador, a 10ª. No início de fevereiro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já tinha aprovado um anteprojeto de lei do TJAP, a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, abrindo espaço para uma nova cadeira na corte.

O anteprojeto de lei altera um dispositivo de 2002 que normatiza a organização dos quadros de pessoal e planos de carreira do Judiciário. De acordo com o relatório lido hoje pelo presidente do TJAP, desembargador Jayme Ferreira, apesar da produtividade do Judiciário amapaense, há um desequilíbrio quando os processos saem da primeira instância e chegam ao tribunal.

O primeiro grau alcança 100% (de metas alcançadas), mas o segundo grau permanece em 69%, configurando um gargalo permanente que justifica a ampliação pontual do colegiado”, comentou o chefe do Judiciário do Amapá.

Ele lembrou que a Lei Orgânica da Magistratura proíbe a convocação recorrente e provisória de juízes de primeira instância para compor colegiados de segundo grau, uma espécie de improviso na formação das turmas julgadoras.

O novo gabinete de desembargador custará, de acordo com o próprio TJAP, mais de R$ 4 milhões por ano aos cofres públicos. No entanto, as despesas com a abertura da vaga serão absorvidas e representarão, segundo o presidente, um ganho com a redução do tempo de espera para julgamentos.

O merecimento será o critério para a escolha do próximo desembargador, ou seja, sairá do quadro de juízes o nome do próximo magistrado de segunda instância.

