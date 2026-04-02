2 meses depois, assassino de Anna Paula é condenado a 33 anos e 9 meses

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Menos de dois meses após o assassinato de Anna Paula Viana Rodrigues, de 19 anos, a Justiça condenou o acusado do crime a 33 anos e nove meses de prisão em regime fechado. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (29), durante audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum de Santana, no Amapá. O processo teve andamento considerado célere. Durante a audiência, o juiz Julle Anderson ouviu testemunhas, analisou as provas e concluiu que já havia elementos suficientes para a sentença.

O réu, Cláudio Pacheco, de 42 anos, conhecido como “Coringa”, já possuía condenação por feminicídio e estava foragido. Ele foi responsabilizado por um conjunto de crimes que inclui roubo com resultado morte, violência sexual e tentativa de manipulação de fraude processual ao modificar a cena do crime. Na sentença, o magistrado lembrou que o criminoso monitorou a loja até perceber que encontraria a jovem sozinha no estabelecimento, e que permaneceu no local por 23 minutos. Nesse tempo, ele abusou da jovem que resistiu como pôde. Resíduos de pele foram encontrados nas unhas dela. Anna Paula foi estrangulada.

Em depoimento, o delegado do caso disse que disse “que o réu colocou tinta nas mãos da vítima com a finalidade de mascarar eventual DNA sob as unhas, mas o exame confirmou a presença de material genético, demonstrando que a vítima lutou para não ser violentada. Concluiu que restaram evidenciados os crimes de latrocínio, estupro mediante ato libidinoso e fraude processual e que Cláudio estava foragido do IAPEN e que não havia registros nos sistemas processuais acerca da fuga, o que evidenciaria falha de comunicação institucional”.

O deixar o local, Coringa tentou alterar a cena do crime arrancando o equipamento de wi-fi. Ele fugiu com as chaves da loja e o celular da vítima, que foi trocado por drogas em uma boca de fumo. A defesa pediu que fosse aplicado o atenuente da confissão para que houvesse a redução da pena.

Sonhos interrompidos

Anna Paula era estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Amapá (Unifap) e trabalhava em uma loja no centro de Santana. Ela foi morta no dia 9 de março, dentro do próprio local de trabalho, em um caso que causou forte repercussão na cidade. Na manhã da audiência, familiares, amigos e representantes de movimentos sociais se reuniram em frente ao fórum pedindo justiça. Vestidos com camisas com a foto da jovem e carregando faixas, os manifestantes acompanharam o julgamento. Durante o ato, a tia da vítima, Rosalina Pinheiro, falou em nome da família:

“Na verdade, são dias muito difíceis. É um dia de cada vez. A gente continua se fortalecendo na fé. Existe um sentimento de revolta, muitas perguntas ainda sem resposta. Nós confiamos na justiça dos homens e temos certeza de que ele vai receber a pena máxima pelo que fez. Os primeiros dias foram muito difíceis, até para sair da cama. A dor continua. Toda segunda-feira, no horário em que ela morreu, o coração dispara”, relatou emocionada.

Integrantes da Rede de Proteção à Mulher também participaram da mobilização. A representante dos atos, Ester de Paula, destacou a importância da decisão:

“A justiça veio como um sol do meio-dia. É um acalanto para a família, mas não traz a vítima de volta”, afirmou.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi preso no mesmo dia do crime, no bairro Elesbão, após ser identificado por imagens de câmeras de segurança. Com ele, foram encontrados objetos da vítima e roupas utilizadas na ação.