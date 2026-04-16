Acusado de estuprar e engravidar mulher com deficiência é preso no Maracá

Criminoso foi identificado após exame de DNA realizado pela Polícia Científica

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma pessoa com deficiência, na região do Maracá, em Mazagão. A prisão ocorreu na comunidade do Igarapé do Felipe, local de difícil acesso, após atuação conjunta de equipes da 5ª e da 8ª Delegacias de Polícia da Capital.

De acordo com as investigações, a vítima, que tinha 26 anos à época dos fatos, foi submetida a ato sexual sem condições de consentimento em razão de sua condição psíquica. O caso só chegou ao conhecimento das autoridades após a identificação de uma gravidez, o que levou familiares a buscarem ajuda.

Um dos fatores decisivos para a identificação do suspeito foi o exame de DNA realizado pela Polícia Científica do Amapá, que confirmou a autoria do crime.

A delegada Lívia Pontes, titular da 5ª Delegacia, destacou a complexidade da apuração.

“A condição da vítima não dava condições de consentimento para o ato sexual. O caso só veio à tona após a gravidez, e como ela não se comunica verbalmente, foi difícil chegar à autoria”, explicou.

O homem foi conduzido à delegacia e segue à disposição da Justiça