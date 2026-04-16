Acusado de estuprar e engravidar mulher com deficiência é preso no Maracá

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)
Um homem de 34 anos foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma pessoa com deficiência, na região do Maracá, em Mazagão. A prisão ocorreu na comunidade do Igarapé do Felipe, local de difícil acesso, após atuação conjunta de equipes da 5ª e da 8ª Delegacias de Polícia da Capital.
De acordo com as investigações, a vítima, que tinha 26 anos à época dos fatos, foi submetida a ato sexual sem condições de consentimento em razão de sua condição psíquica. O caso só chegou ao conhecimento das autoridades após a identificação de uma gravidez, o que levou familiares a buscarem ajuda.
Um dos fatores decisivos para a identificação do suspeito foi o exame de DNA realizado pela Polícia Científica do Amapá, que confirmou a autoria do crime.
A delegada Lívia Pontes, titular da 5ª Delegacia, destacou a complexidade da apuração.
“A condição da vítima não dava condições de consentimento para o ato sexual. O caso só veio à tona após a gravidez, e como ela não se comunica verbalmente, foi difícil chegar à autoria”, explicou.
O homem foi conduzido à delegacia e segue à disposição da Justiça