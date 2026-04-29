Amapá terá 15 novos veículos para reforçar transporte de pacientes em 5 municípios

Brasília (DF)

Cinco municípios do Amapá foram contemplados com 15 novos veículos que vão reforçar o transporte de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi oficializada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (28) e integra o programa federal “Agora tem Especialistas: caminhos da saúde”, dentro do Novo PAC. A iniciativa é resultado de articulação do deputado federal Dorinaldo Malafaia junto ao governo federal. Serão beneficiados os municípios de Amapá, Calçoene, Itaubal, Porto Grande e Vitória do Jari, com veículos destinados ao deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos em outras cidades.

De acordo com o Ministério da Saúde, os novos equipamentos vão garantir mais dignidade e segurança no transporte de usuários do SUS, especialmente em regiões com dificuldades de acesso. O ministro Alexandre Padilha destacou que a ação fortalece a rede de atendimento e reduz barreiras logísticas enfrentadas pela população.

Entre os veículos previstos estão micro-ônibus, ambulâncias e vans. Itaubal receberá quatro ambulâncias, enquanto Vitória do Jari será contemplada com cinco micro-ônibus. Porto Grande contará com três unidades do mesmo tipo, e o município de Amapá terá dois micro-ônibus. Já Calçoene será beneficiado com uma van.

O programa “Agora tem Especialistas” tem como foco reduzir filas no SUS, ampliando o acesso a consultas, exames e cirurgias. Com o eixo “Caminhos da Saúde”, o governo federal também garante o transporte gratuito de pacientes e acompanhantes, fortalecendo a assistência em áreas mais isoladas.