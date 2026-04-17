Ao invadir casa para cobrar dívida de drogas, adolescente é morto com 13 facadas

Vítima teria ido ao local cobrar dívida ligada ao tráfico quando invadiu o imóvel e foi atacada

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá segue em diligências para localizar um homem conhecido como “Sombra”, apontado como principal suspeito de um homicídio registrado na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

A vítima, de 17 anos, foi morta com cerca de 13 facadas. De acordo com informações repassadas por investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o crime teria sido motivado por uma cobrança relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo a apuração, o adolescente teria vendido entorpecentes ao suspeito para pagamento posterior. Na madrugada do crime, ele foi até a residência de Sombra para cobrar a dívida. Ainda conforme os relatos, ele chegou ao local bastante alterado, derrubou o portão da casa e invadiu o imóvel.

Ao entrar no primeiro cômodo da residência, o suspeito teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima, atingindo regiões como tórax, costas, mãos e antebraço. Após o ataque, Sombra fugiu do local.

Equipes das polícias Civil e Militar realizaram buscas na região logo após o crime, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso e efetuar a prisão do acusado.