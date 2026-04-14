Após vitória em Oiapoque, Waldez destaca força do PDT na base de Clécio

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O PDT demonstrou capacidade de unir catraieiros, comerciantes, indígenas e moradores em geral no sentido de preparar Oiapoque para se tornar uma referência mundial. A análise foi feita pelo ministro da Integração Nacional e ex-governador do Amapá, Waldez Góes, nesta terça-feira (14), ao comentar a vitória do partido na eleição suplementar do último domingo (12) na cidade que fica na fronteira com a Guiana Francesa.

O pleito elegeu o deputado estadual Inácio Maciel como novo prefeito de Oiapoque, com 49% dos votos, em substituição a Breno Almeida (PP), que teve o mandato cassado por compra de votos. O prefeito interino Guido Mecânico (PP), apoiado pelo governador Clécio Luís e pelo senador Davi Alcolumbre (União), ficou em segundo lugar, com 46,47%.

Em entrevista ao Portal SN, após o lançamento do programa Acelera Amapá, do governo federal, Waldez também afirmou que a legenda permanece na base do governador Clécio Luís (União).

“Foi uma eleição onde a base do governo esteve dividida. Mas o PDT, liderado pelo Inácio, soube conduzir esse processo”, avaliou.

“Oiapoque será a capital da Margem Equatorial. É preciso que não só o prefeito, mas todos os que vivem em Oiapoque e os que apoiam possam contribuir. O Inácio é muito preparado, e a população escolheu o melhor projeto”, acrescentou.

Waldez acredita que, com a exploração de petróleo, o Amapá deverá ampliar suas relações internacionais para além da Guiana Francesa, passando a dialogar com o restante do mercado mundial.