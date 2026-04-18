AGORA TEM ESPECIALISTAS

Carreta de exames começa a atender em Macapá e pode fazer até 70 tomografias por dia

18, abril, 2026
Unidade móvel funciona na Zona Norte e atende pacientes do SUS com agendamento e cadastro no local
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Quem está aguardando por exame de imagem em Macapá ganhou um reforço importante: já está em funcionamento a carreta instalada na área da UPA Zona Norte, no bairro Novo Horizonte. A estrutura chega por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, com foco em acelerar diagnósticos e reduzir a fila de espera na rede pública.

Na prática, o serviço amplia a oferta de tomografias — um dos exames mais demandados — com capacidade de realizar entre 60 e 70 atendimentos por dia. Neste primeiro momento, a prioridade é para pacientes que já estavam na fila da Central de Regulação, mas quem ainda não está cadastrado também pode procurar o local para se inscrever e tentar o agendamento.

Resultados dos exames ficam prontos em até cinco dias e podem ser acessados por QR Code, sem necessidade de retorno presencial. Fotos: Divulgação Agência Amapá

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e deve seguir por cerca de 30 dias. A carreta integra a estratégia nacional de ampliação do acesso a exames especializados pelo SUS, especialmente em regiões com maior demanda reprimida, como é o caso de Macapá.

Outro ponto que facilita a vida do paciente é a entrega digital dos resultados: após o exame, a pessoa recebe um QR Code e pode acessar o laudo em até cinco dias, sem precisar voltar ao local. A expectativa é que, com diagnósticos mais rápidos, o início do tratamento também aconteça mais cedo.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!