Carreta de exames começa a atender em Macapá e pode fazer até 70 tomografias por dia

Unidade móvel funciona na Zona Norte e atende pacientes do SUS com agendamento e cadastro no local

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De Macapá (AP)

Quem está aguardando por exame de imagem em Macapá ganhou um reforço importante: já está em funcionamento a carreta instalada na área da UPA Zona Norte, no bairro Novo Horizonte. A estrutura chega por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, com foco em acelerar diagnósticos e reduzir a fila de espera na rede pública.

Na prática, o serviço amplia a oferta de tomografias — um dos exames mais demandados — com capacidade de realizar entre 60 e 70 atendimentos por dia. Neste primeiro momento, a prioridade é para pacientes que já estavam na fila da Central de Regulação, mas quem ainda não está cadastrado também pode procurar o local para se inscrever e tentar o agendamento.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e deve seguir por cerca de 30 dias. A carreta integra a estratégia nacional de ampliação do acesso a exames especializados pelo SUS, especialmente em regiões com maior demanda reprimida, como é o caso de Macapá.

Outro ponto que facilita a vida do paciente é a entrega digital dos resultados: após o exame, a pessoa recebe um QR Code e pode acessar o laudo em até cinco dias, sem precisar voltar ao local. A expectativa é que, com diagnósticos mais rápidos, o início do tratamento também aconteça mais cedo.