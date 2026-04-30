Climatizado e moderno, Clécio entrega Paulo Conrado em condições para grandes eventos

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Depois de 8 anos fechado, será reaberto nesta quinta-feira (30) o Ginásio Poliesportivo Paulo Conrado, em Macapá. O espaço volta a funcionar como um dos principais equipamentos esportivos do estado, agora com estrutura moderna e preparada para receber modalidades como voleibol, basquetebol, badminton, futsal e paradesporto. A reativação amplia o acesso da população ao esporte e reforça a retomada de espaços públicos voltados à prática esportiva.

A nova estrutura conta com quadra em dimensões oficiais, arquibancadas ampliadas com capacidade superior à anterior, vestiários, banheiros adaptados, área administrativa e espaços técnicos. O projeto inclui ainda fachada em vidro, que permite iluminação natural e integração com a área externa, além de uma praça no entorno para uso da comunidade. O piso esportivo é modular, em polipropileno, material que garante maior durabilidade e atende diferentes modalidades.

Com mais de 70 anos de história, o Ginásio Poliesportivo Paulo Conrado é considerado um dos símbolos do esporte amapaense. Durante décadas, foi palco de competições escolares, torneios locais e formação de atletas, consolidando-se como referência no desenvolvimento esportivo no estado.

“Vamos devolver à sociedade esportiva o nosso novo ginásio, tanto para quem viveu a história no passado quanto para essa nova geração poder construir a sua própria trajetória. Vamos entregar o ginásio com apresentações esportivas e culturais, abrindo espaço para novas modalidades ainda pouco conhecidas no estado”, explicou a secretária de Esporte e Lazer, Cybele Peixoto.

Entre os diferenciais da nova estrutura, a secretária destacou a climatização e o novo piso esportivo.

“O ginásio agora é climatizado, oferecendo mais conforto ao público. Antigamente era muito quente e havia muitas reclamações. Além disso, o piso modular é mais durável, pode durar até dez anos, é de fácil manutenção e ajuda a reduzir o impacto, evitando lesões nos atletas”, afirmou.

Paraatletas

O espaço também foi projetado para ampliar o atendimento ao paradesporto, com modalidades como parabadminton, vôlei sentado e bocha, além de receber competições oficiais organizadas por federações esportivas. A proposta é garantir uso contínuo e planejado do equipamento.

“Com organização e calendário bem estruturado, conseguimos manter o ginásio por muito mais tempo, atendendo atletas e a comunidade”, completou.

Coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, a obra foi executada com recursos do Tesouro Estadual e integra a política de fortalecimento da rede esportiva do Amapá, com foco também na inclusão e no incentivo ao paradesporto.

Quem foi Paulo Conrado?

O Ginásio Poliesportivo Paulo Conrado leva o nome de Paulo Bezerra Conrado, professor e um dos principais incentivadores do esporte educacional no estado. Reconhecido pela atuação na formação de gerações de atletas, ele utilizava o esporte como ferramenta de disciplina, cidadania e inclusão social, deixando um legado diretamente associado ao fortalecimento das práticas esportivas no Amapá.

Ao longo dos anos, seu nome se tornou referência no desenvolvimento do esporte escolar, contribuindo para a consolidação de uma cultura esportiva baseada em valores como respeito, dedicação e trabalho em equipe.

A reinauguração marca não apenas a entrega de uma obra, mas a retomada de um espaço histórico que deve voltar a impulsionar o calendário esportivo e a formação de novos talentos no estado.