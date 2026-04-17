Combustível aéreo reforça buscas por castanheiro desaparecido na selva do Rio Paru

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)
Continuam as buscas pelo castanheiro Jhemenson Rodrigues Gonçalves, de 32 anos, desaparecido desde o dia 4 de abril na região do Rio Paru, no município de Almeirim (PA).
Para sustentar a operação, uma ação logística foi mobilizada com o envio de 4 mil litros de combustível de aviação, fornecidos pelo Governo do Amapá. O material saiu de Macapá com destino a Laranjal do Jari e tinha previsão de chegada ainda na quinta-feira (16).
O reforço é essencial para manter as operações aéreas na região de selva fechada, marcada por áreas alagadas e condições climáticas adversas. Um helicóptero do Estado do Pará já atua nas buscas com combustível disponibilizado anteriormente pela equipe amapaense.
A operação reúne o Grupamento Tático Aéreo do Amapá (GTA-AP), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (GRAESP) e o Exército Brasileiro, que atuam de forma integrada no Vale do Jari. As equipes empregam aeronaves, tecnologia e pessoal especializado para ampliar as chances de localização.
Desde o desaparecimento, uma força-tarefa atua em uma área de difícil acesso, com uso de drones, cães farejadores e varreduras por terra e ar. O Ministério Público do Amapá acompanha a operação e presta apoio institucional. Promotores chegaram a sobrevoar a região junto com militares e constataram as dificuldades impostas pelo terreno e pelas condições climáticas.
Durante as diligências, equipes relataram ter ouvido disparos de arma de fogo na mata, o que levanta a hipótese de que o próprio desaparecido esteja tentando sinalizar sua localização. As buscas já cobrem dezenas de quilômetros na região.
As operações seguem de forma ininterrupta, com foco na localização da vítima e no apoio humanitário. O Ministério Público mantém contato permanente com a família e garante acompanhamento integral, com repasse contínuo de informações e suporte aos familiares.