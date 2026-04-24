Condenado a 24 anos por estupro de vulnerável no Amapá é preso no Pará

Após anos tentando escapar com mudanças constantes de endereço, condenado foi encontrado em Castanhal

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação integrada entre as Polícias Civis do Amapá e do Pará resultou, nesta quinta-feira (23), na prisão de Edson Moraes de Souza, de 56 anos, condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável praticado em 2018, no município de Santana.

De acordo com o delegado Bruno Braz, chefe do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, após cometer o crime, o condenado passou a mudar constantemente de endereço para tentar escapar da Justiça.

Com a expedição do mandado de prisão definitiva pela Vara de Execução Penal de Macapá, as equipes intensificaram o trabalho de monitoramento e descobriram que o foragido estava escondido no estado do Pará.

As informações foram repassadas à equipe da Delegacia do Distrito de Quatro Bocas, que conseguiu localizar e prender o homem no início da noite de quinta-feira, no município de Castanhal, nordeste paraense.

Segundo o delegado Joanisio Omena, da Delegacia de Quatro Bocas, a prisão foi resultado de dias de acompanhamento.

“Vínhamos monitorando esse alvo há alguns dias e, na data de hoje, conseguimos prendê-lo”, informou.

Edson Moraes de Souza foi localizado no Condomínio Santa Lídia, na Avenida dos Universitários, bairro Jaderlândia, em cumprimento ao mandado judicial.

A ação contou ainda com o apoio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Castanhal e foi baseada em informações de inteligência repassadas pela Polícia Civil do Amapá.

Após a captura, o condenado foi apresentado na unidade policial competente, onde passou por exame de corpo de delito, foi submetido à audiência de custódia e, em seguida, ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.