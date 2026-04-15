Condenado por importunação sexual contra a própria filha é preso em Porto Grande

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um homem de 41 anos, condenado a três anos de reclusão pelo crime de importunação sexual contra a própria filha, que na época tinha 15 anos, foi preso pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá, na tarde desta terça-feira (14) , no município de Porto Grande, a 105 quilômetros de Macapá.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu entre os anos de 2020 e 2021. O acusado, sob efeito de álcool, teria praticado atos libidinosos contra a adolescente, que conseguiu fugir.
Segundo o delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e responsável pelo inquérito, a vítima revelou o caso a uma professora, que acionou o Conselho Tutelar.
“A jovem relatou em depoimento à Justiça que, ao contar o ocorrido para a mãe, não foi acreditada. Diante disso, buscou ajuda com a professora”, explicou.
Após o esgotamento de todos os recursos judiciais, foi expedido o mandado de prisão definitiva, que foi cumprido com apoio da equipe da Delegacia de Porto Grande.
O delegado Felipe Rodrigues, titular da unidade, destacou que a delegacia atua tanto na prevenção quanto na repressão de crimes sexuais no município.
“É fundamental que a população denuncie qualquer suspeita de abuso, especialmente contra menores. Existem diversos canais disponíveis, como o Disque Denúncia, a Delegacia Virtual, o Conselho Tutelar e as escolas”, ressaltou.
Após audiência de custódia, o homem será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde começará a cumprir a pena.