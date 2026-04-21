Cursinho pré-Enem gratuito com auxílio de R$ 200 abre inscrições no Amapá

Com apoio do deputado Dorinaldo Malafaia, projeto oferece 80 vagas no Residencial Miracema, com aulas noturnas, merenda e incentivo financeiro

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De Macapá (AP)

Estão abertas até esta quarta-feira, 22, as inscrições para um cursinho preparatório gratuito para o Enem no Amapá, voltado a jovens do Residencial Miracema e regiões próximas. A iniciativa conta com apoio do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e garante, além das aulas, um auxílio mensal de R$ 200 para os estudantes selecionados.

O projeto foi viabilizado por meio de articulação junto ao Ministério da Educação (MEC), dentro da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), e recebeu emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada ao funcionamento no bairro. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva.

As aulas começam no dia 4 de maio, na Escola Estadual Profº Carlos Alberto Viana, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30. Os participantes terão acesso à merenda escolar e ao auxílio financeiro como incentivo à frequência. Para participar, é necessário estar cursando o último ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído em escola pública.

Realizado pelo Instituto Amapaense de Assistência à Saúde, Educação e Assistência Social (IASES), com execução do projeto Desafio, o cursinho contará com uma equipe de 10 professores. Segundo Dorinaldo, a proposta é ampliar o acesso ao ensino superior no estado, fortalecendo iniciativas comunitárias e expandindo o modelo para outras regiões ainda neste primeiro semestre.