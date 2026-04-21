EDUCAÇÃO

Cursinho pré-Enem gratuito com auxílio de R$ 200 abre inscrições no Amapá

21, abril, 2026
Com apoio do deputado Dorinaldo Malafaia, projeto oferece 80 vagas no Residencial Miracema, com aulas noturnas, merenda e incentivo financeiro
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Estão abertas até esta quarta-feira, 22, as inscrições para um cursinho preparatório gratuito para o Enem no Amapá, voltado a jovens do Residencial Miracema e regiões próximas. A iniciativa conta com apoio do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) e garante, além das aulas, um auxílio mensal de R$ 200 para os estudantes selecionados.

O projeto foi viabilizado por meio de articulação junto ao Ministério da Educação (MEC), dentro da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), e recebeu emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada ao funcionamento no bairro. Ao todo, serão ofertadas 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva.

Aulas serão realizadas na Escola Estadual Profº Carlos Alberto Viana, no Residencial Miracema, com atividades no turno da noite. Fotos: Divulgação

As aulas começam no dia 4 de maio, na Escola Estadual Profº Carlos Alberto Viana, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20h30. Os participantes terão acesso à merenda escolar e ao auxílio financeiro como incentivo à frequência. Para participar, é necessário estar cursando o último ano do Ensino Médio ou já tê-lo concluído em escola pública.

Realizado pelo Instituto Amapaense de Assistência à Saúde, Educação e Assistência Social (IASES), com execução do projeto Desafio, o cursinho contará com uma equipe de 10 professores. Segundo Dorinaldo, a proposta é ampliar o acesso ao ensino superior no estado, fortalecendo iniciativas comunitárias e expandindo o modelo para outras regiões ainda neste primeiro semestre.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!