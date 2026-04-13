Eleição em Oiapoque tem abstenção histórica

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A abstenção em Oiapoque, a 590 km de Macapá, na eleição suplementar deste domingo (12), foi uma das mais altas da história dos pleitos no Amapá. Dos 24 mil eleitores cadastrados pelo TRE no município, apenas 14,2 mil foram às urnas. Mais de 9 mil deixaram de votar, o equivalente a 37,7%.

O deputado estadual Delegado Inácio (PDT) venceu a disputa com 7.036 votos, o que representa 49,46% do total. O prefeito interino Guido Mecânico (PP) obteve 6.527 votos, equivalente a 45,88%. Sena da Dinâmica (MDB) ficou em terceiro lugar, com 662 votos (4,65%).

Os candidatos que participaram da eleição têm até o dia 17 de abril para enviar a prestação de contas de campanha ao juiz eleitoral Heraldo Costa. Somente após essa etapa será marcada a posse do eleito — neste caso, Delegado Inácio, escolhido pela maioria do eleitorado.

Diferentemente do calendário eleitoral convencional, nesta modalidade de eleição suplementar não há prazos para envio de relatório financeiro parcial. A prestação de contas deverá ser completa e entregue em mídia até as 19h do dia 17.

As contas serão julgadas até três dias antes da diplomação, marcada pelo TRE para o dia 4 de maio. Após isso, a Câmara Municipal deverá definir a data da posse do novo prefeito.