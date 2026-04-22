Homem é preso após descumprir medida, sequestrar e estuprar mulher

Vítima foi mantida em cárcere por seis horas após ser abordada na rua; prisão ocorreu dez dias depois

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De Macapá (AP)

Uma mulher de 50 anos viveu horas de terror após ser abordada pelo ex-companheiro no centro de Macapá. Em plena via pública, ela foi forçada a entrar no carro do agressor e levada até a casa dele, onde ficou sob domínio por cerca de seis horas.

O caso ocorreu no último dia 10 e só veio à tona após denúncia que mobilizou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Dentro da residência, a violência escalou rapidamente. A vítima foi agredida com socos e tapas, sofreu tentativa de estrangulamento e acabou sendo estuprada. O cenário descrito pela investigação revela uma sequência de abusos físicos e psicológicos, marcada pela intimidação constante e pela impossibilidade de reação.

O crime ganha contornos ainda mais graves pelo histórico recente: apenas 18 dias antes, a Justiça havia prorrogado medidas protetivas que impediam o suspeito de se aproximar da vítima. Mesmo assim, ele voltou a persegui-la e ignorou a ordem judicial, repetindo o ciclo de violência.

A prisão do homem, de 39 anos, foi realizada na segunda-feira (20), após a Polícia Civil reunir provas e obter mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado à audiência de custódia. A polícia reforça que casos de violência doméstica podem ser denunciados pelos números 190 e 180, além do atendimento direto nas delegacias especializadas.