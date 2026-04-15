Homem é preso após usar falsa negociação de PlayStation 5 para atrair vítima

Investigação apontou que suspeito usava perfis falsos e diferentes números de telefone para dar aparência de legalidade às negociações

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De Macapá (AP)

A venda de um console PlayStation 5 em uma plataforma online terminou em assalto e levou à prisão de um homem de 21 anos em Macapá. O caso ocorreu após a vítima anunciar o videogame no Marketplace do Facebook e acreditar que estava fechando uma negociação legítima, sendo atraída para um encontro no bairro Jardim Marco Zero, onde acabou surpreendida pelo criminoso armado.

O suspeito foi preso na última sexta-feira, 10, em ação da Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da 9ª Delegacia de Polícia da Capital (9ª DPC), no decorrer das investigações que apuram o roubo qualificado ocorrido no dia 24 de setembro de 2025.

De acordo com a apuração policial, ao chegar ao local combinado para concluir a venda do videogame, a vítima foi abordada pelo infrator, que anunciou o assalto e subtraiu diversos bens. Entre os objetos levados estavam o próprio console anunciado, um aparelho celular, documentos pessoais e cartões bancários.

O delegado Nixon Kenedy, titular da 9ª DPC, explicou que o crime foi planejado por meio de plataformas digitais, com uso de perfil falso e múltiplos números telefônicos para transmitir confiança à vítima. Segundo ele, a estratégia serviu para conduzir o encontro até um local com pouca circulação de pessoas.

Ainda conforme o delegado, a identificação do investigado foi possível a partir da coleta de dados telemáticos e do reconhecimento realizado pela vítima. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça no Sistema Penitenciário.