Oiapoque: TRE reúne voluntários para auditoria das urnas eletrônicas usando voto em papel

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) reuniu, nesta sexta-feira (10), os voluntários que irão atuar na auditoria das urnas eletrônicas durante a eleição suplementar de Oiapoque, marcada para este domingo (12). Durante o encontro, os membros da comissão explicaram como será realizado o procedimento, que tem como objetivo garantir a transparência e a confiabilidade do sistema eletrônico de votação. A auditoria ocorrerá em duas etapas: inicialmente, o voto preenchido em uma cédula de papel será anunciado em voz alta e, em seguida, outro participante fará o registro desse voto na urna eletrônica, enquanto a cédula será depositada em uma urna de lona.

Ao final da votação, os resultados obtidos nos dois formatos — papel e eletrônico — serão comparados, permitindo verificar se a urna eletrônica computa fielmente a vontade do eleitor.

Os equipamentos serão escolhidos por meio de sorteio público que ocorrerá neste sábado (11), no Fórum de Oiapoque, com a presença de representantes da sociedade civil, partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e imprensa.

O procedimento contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial do TRE Amapá no YouTube, além de permitir acompanhamento presencial por qualquer interessado.