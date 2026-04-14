Santana registra aumento de 200% em crimes contra a mulher e recebe investimento para patrulha

Equipamento adquirido por emenda parlamentar deve ampliar ações de proteção e vigilância de medidas judiciais

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

O município de Santana, segundo maior do Amapá, enfrenta um cenário alarmante no que diz respeito à violência de gênero. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade, houve um crescimento de 200% nas tentativas de feminicídio. A gravidade dos índices se confirma no início de 2026: apenas no primeiro quadrimestre, a delegacia já registrou dois feminicídios consumados.

Para dar suporte ao enfrentamento desses crimes, a Polícia Civil recebeu uma viatura 0 km descaracterizada. O veículo será destinado à Patrulha Maria da Penha, permitindo que a equipe realize investigações e o monitoramento de medidas protetivas de forma mais estratégica e segura.

A delegada titular da DEAM de Santana, Ellen Gomes, ressaltou que os números trazidos pelo Anuário desde 2024 têm orientado o planejamento da unidade. Segundo ela, o foco é equilibrar a repressão com o trabalho educativo.

“A delegacia vem fazendo esse trabalho de proteção, atuando nas ações ostensivas e também preventivas. Não trabalhamos apenas na apuração dos crimes e encaminhamento de medidas protetivas, mas também indo até as escolas e instituições para falar com os jovens sobre essa temática tão importante”, explicou a delegada.

Sobre o novo veículo, Ellen Gomes celebrou a chegada do recurso: “É um instrumento que vai fortalecer nossa atuação no combate à violência. Agradecemos o compromisso da deputada Aline com a segurança pública”.

A viatura é fruto de uma emenda parlamentar da deputada Aline Gurgel (União), que destinou R$ 380 mil para a compra de três veículos descaracterizados para as delegacias da mulher de Santana, Macapá e Laranjal do Jari. A deputada enfatizou que a escolha de veículos sem identificação visual ostensiva é uma tática para melhorar a eficiência policial.

“Santana é um município importante e os índices estão altos. Precisamos de uma viatura para investigação e para o monitoramento rigoroso, tanto da proteção à mulher quanto dos passos do agressor”, afirmou Aline Gurgel.

A parlamentar destacou ainda a parceria com o governo estadual para a execução dos recursos. “Enfrentar a violência é com atitude e medidas que deem condições para a rede trabalhar. Essas entregas salvam vidas”, concluiu a deputada, elogiando o trabalho da equipe de agentes e escrivães liderada pela delegada Ellen Gomes em Santana.