ELEIÇÕES 2026

Teles diz porque aceitou disputar Senado: ‘trato do que é importante para as pessoas, sem ataques’

9, abril, 2026
Vice-governador topou ser pré-candidato ao Senado após desistência do ex-governador e ministro Waldez Góes
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Poucos profissionais sabem explicar a economia nacional e os desafios particulares do Amapá nesse contexto como o vice-governador e agora pré-candidato ao Senado, Teles Júnior. Economista e professor universitário, ele aceitou o convite do PDT para concorrer a uma das duas vagas nas eleições deste ano e revelou ao SNTV que pretende elevar o nível do debate durante a campanha. Visivelmente entusiasmado com a disputa, Teles está confortável porque sabe que vai jogar em seu ‘modalidade’ que é a economia e o desenvolvimento. Ele também deixou clara a posição do PDT na base do governo Clécio e explicou como ficará a linha sucessória com a decisão de disputar o Senado.

Ficha técnica
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
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