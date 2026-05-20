BEM-ESTAR

Água gelada grátis chega à orla de Macapá com novo circuito de hidratação

20, maio, 2026
Além da capital, os novos bebedouros da CSA também foram instalados em Santana e Laranjal do Jari, com espaço reservado para hidratação de pets
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

A população que frequenta a orla de Macapá passou a contar com um novo ponto de hidratação gratuita com água potável gelada. A iniciativa foi inaugurada pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) durante a programação do “Viver + Equatorial”, evento realizado na última quinta-feira (14).

O equipamento faz parte de um circuito público de hidratação criado para incentivar hábitos saudáveis e melhorar o bem-estar de quem utiliza espaços públicos para caminhada, corrida e atividades físicas. Os bebedouros também possuem estrutura voltada para hidratação de animais de estimação.

Equipamentos instalados pela CSA oferecem água potável gelada gratuitamente para frequentadores de espaços públicos e praticantes de atividades físicas. Fotos: divulgação

Além da orla da capital, os novos pontos foram instalados na Praça Beira Rio, no Porto Hidroviário de Santana e em Laranjal do Jari. Segundo a CSA, os equipamentos já estão disponíveis para uso gratuito da população.

A entrega ocorreu durante a primeira edição do “Viver + Equatorial”, que reuniu atividades abertas ao público, como aulas de dança, ações de saúde e distribuição de lanches saudáveis. A proposta do evento foi estimular qualidade de vida e conscientizar sobre a importância da hidratação no dia a dia.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!