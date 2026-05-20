Água gelada grátis chega à orla de Macapá com novo circuito de hidratação

Além da capital, os novos bebedouros da CSA também foram instalados em Santana e Laranjal do Jari, com espaço reservado para hidratação de pets

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De Macapá (AP)

A população que frequenta a orla de Macapá passou a contar com um novo ponto de hidratação gratuita com água potável gelada. A iniciativa foi inaugurada pela Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) durante a programação do “Viver + Equatorial”, evento realizado na última quinta-feira (14).

O equipamento faz parte de um circuito público de hidratação criado para incentivar hábitos saudáveis e melhorar o bem-estar de quem utiliza espaços públicos para caminhada, corrida e atividades físicas. Os bebedouros também possuem estrutura voltada para hidratação de animais de estimação.

Além da orla da capital, os novos pontos foram instalados na Praça Beira Rio, no Porto Hidroviário de Santana e em Laranjal do Jari. Segundo a CSA, os equipamentos já estão disponíveis para uso gratuito da população.

A entrega ocorreu durante a primeira edição do “Viver + Equatorial”, que reuniu atividades abertas ao público, como aulas de dança, ações de saúde e distribuição de lanches saudáveis. A proposta do evento foi estimular qualidade de vida e conscientizar sobre a importância da hidratação no dia a dia.