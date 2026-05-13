Alap reconhece papel de auditores e conselheiros do TCE na fiscalização das contas públicas

Evento proposta por Aldilene Souza (PDT) destacou atuação técnica do Tribunal de Contas na fiscalização de recursos públicos e na defesa da transparência no Amap

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Macapá (AP) – A deputada estadual Aldilene Souza promoveu, na Assembleia Legislativa do Amapá, uma Sessão Solene em homenagem aos auditores de controle externo e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. A cerimônia reconheceu o trabalho técnico desempenhado pelos profissionais responsáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos no estado. Durante o evento, também foram entregues Moções de Aplausos a servidores e integrantes do tribunal que atuam diretamente no fortalecimento do controle externo e no acompanhamento da gestão pública.

A solenidade reuniu autoridades, servidores públicos, representantes da categoria e familiares dos homenageados. O clima foi de reconhecimento ao papel desempenhado pelo TCE/AP na fiscalização das contas públicas e no acompanhamento das ações governamentais.

Ao justificar a homenagem, Aldilene Souza destacou a importância do trabalho realizado pelos profissionais do tribunal para garantir maior responsabilidade na administração pública.

“Reconhecer quem fiscaliza, orienta e protege o interesse público é também defender uma gestão mais transparente, responsável e comprometida com a população”, afirmou a deputada.

Nos bastidores políticos, a homenagem também foi interpretada como um gesto de valorização institucional ao órgão de controle, que nos últimos anos ampliou a atuação em auditorias, fiscalização de contratos e acompanhamento de gastos públicos no Amapá.