Clécio anuncia processo para regularizar ocupações em Macapá: ‘esperamos por esse dia’, diz liderança

Macapá (AP) – O governador Clécio Luís anunciou neste fim de semana, em encontro com moradores das comunidades Nova Colina, Alencar e Cajueiro, na zona norte de Macapá, que o governo inciou o processo de regularização das áreas ocupadas por centenas de famílias. As comunidades são consideradas ocupações consolidadas e deverão ser beneficiadas por um processo de negociação do terreno com apoio de recursos federais.

A área em disputa é privada, mas integra uma das glebas que pertenciam à União e foram transferidas oficialmente ao Estado, ampliando a capacidade de atuação do governo na política habitacional. Na sexta-feira (8), o Governo Federal informou que o Amapá poderá se habilitar para receber recursos prioritários destinados à negociação dessas áreas privadas, o que deve fortalecer as tratativas para regularização das comunidades.

“Estamos regularizando as áreas que estavam nas glebas, e cada uma tem um tipo de negociação diferente. Nós queremos garantir a moradia para quem mais precisa. Então tivemos uma reunião com associações de moradores, que estão bem organizados, para a gente tomar conhecimento de como está a situação e dar os próximos passos. Nós vamos negociar com o proprietário em bases justas e eu tenho certeza que as negociações vão dar certo. Já deu certo e, se Deus quiser, a gente vai garantir a moradia digna para essas pessoas. Não estou falando de luxo, é de dignidade”, afirmou Clécio Luís.

Segundo o Governo do Amapá, a iniciativa faz parte da política estadual de regularização fundiária urbana, com o objetivo de garantir segurança jurídica, cidadania e melhores condições de moradia para famílias que vivem há anos nas áreas. Durante a reunião com lideranças comunitárias, Clécio destacou que cada gleba possui uma situação específica e que o Estado pretende buscar acordos para assegurar a permanência dos moradores.

“Eu esperei muito por esse dia, eu pensei que ia demorar, mas o nosso desespero vai acabar. Nossa vitória está chegando. Nós iniciamos essa luta para que cada família tenha seu lar, pensando no futuro dos filhos, e foi a esperança que nos sustentou. Somos muito gratos ao governador por nosso esforço ser lembrado e sermos amparados na realização desse sonho”, declarou Claudiane Alves, presidente da Associação de Moradores, Mulheres e Amigos do Alencar (AMMAA).