Comentário de radialista sobre corpo de treinador gera reações e nota de repúdio no AP

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um comentário feito pelo radialista Tarcísio Franco durante o programa esportivo “Na Marca do Pênalty”, transmitido na noite de quinta-feira (7) pela rádio Diário FM, gerou forte repercussão nas redes sociais e críticas de desportistas amapaenses. Durante a apresentação do programa, que divide com Lude Pacheco, o radialista comentava pautas relacionadas ao futebol do Amapá e do Brasil quando afirmou ter entrado em um grupo de WhatsApp chamado “Torcida Futebol Amapaense”. Em seguida, criticou um integrante do grupo.

“Tô dando tchau lá pro grupo. Vai sair? Já tô saindo, já vou sair. Tem um tal de Júnior César lá, o camarada que não sabe nem escrever, pô. Já vou sair do grupo Torcida Futebol Amapaense. Tem um tal de Júnior César, um camarada que não sabe nem escrever, pô. Não sabe nem quando é exclamação, interrogação e fala bobagem, tá com pinta de ser um analfabeto, eu tô fora, parceiro”, disse Tarcísio.

Minutos depois, o apresentador voltou ao assunto e fez comentários direcionados ao treinador Júnior Santarém, relacionando sua condição física à capacidade profissional.

“Olha, esse Júnior César a que eu me referi é o Júnior Santarém. Como que ele quer ser técnico de uma categoria sub-15 com esse tamanho dele? (…) Como que quer ser treinador com esse porte físico dele aí? (…) Onde já se viu com esse tamanho dele”, afirmou o radialista durante o programa.

Reações

As declarações provocaram reações negativas entre ouvintes, torcedores e profissionais do esporte amapaense, que classificaram a fala como ofensiva e desrespeitosa. Em nota oficial, o Oratório Recreativo Clube repudiou as declarações e prestou solidariedade ao treinador.

“O clube considera inadmissível qualquer manifestação que ultrapasse os limites da crítica esportiva e passe a atingir a honra, a imagem e a dignidade de um profissional que construiu sua trajetória com trabalho, dedicação e respeito dentro do futebol amapaense”, destacou o clube.

A nota também ressaltou o histórico de Júnior Santarém nas categorias de base e lembrou a conquista recente do Campeonato Estadual Sub-17. Após a repercussão do caso, Júnior Santarém utilizou as redes sociais para se manifestar. Em texto publicado, o treinador falou sobre preconceito relacionado ao corpo e defendeu que capacidade intelectual não pode ser medida pela aparência física.

“O intelecto não se mede na balança. Ter mais de 160kg não diminui a profundidade de um raciocínio, a clareza de uma ideia ou a competência técnica de um profissional”, escreveu.

O treinador ainda afirmou que “o que realmente impacta e transforma a realidade é o peso dos argumentos, e não o peso do corpo”.

A reportagem tentou contato com Tarcísio Franco para comentar o caso, mas, até a publicação desta matéria, ele ainda não havia se pronunciado oficialmente.