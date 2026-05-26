Ex-secretário de Comunicação de Furlan é preso na ‘Operação Palanque Digital’

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Macapá, Juarez Menescal, foi um dos presos durante a ‘Operação Palanque Digital’, deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Eleitoral. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de usar dinheiro público para atacar adversários políticos, espalhar desinformação e promover o ex-prefeito Antônio Furlan (PSD). De acordo com fontes consultadas pelo Portal SN, a prisão de Menescal ocorreu em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Houve ainda uma segunda prisão pelo mesmo crime no município de Canela (RS), mas até o momento não foi possível confirmar o nome do investigado.

Juarez Menescal e o publicitário Diego Santos — também alvo de mandados de busca — teriam criado uma estrutura formada por pessoas nomeadas em cargos de confiança dentro da prefeitura para operar uma espécie de “milícia digital” institucional. Esses servidores seriam responsáveis por disparar em redes sociais e grupos de WhatsApp conteúdos produzidos para defender a gestão municipal, promover politicamente Furlan e atacar adversários.

Em depoimento prestado no dia 25 de março ao 1º Juizado Especial Cível de Macapá, dentro de um processo por calúnia e difamação, o ex-servidor Gleidson Alves Barros confirmou a existência do grupo “artilheiros”, que seriam servidores municipais encarregados de fazer os disparos seguindo ordens de Menescal.

Nesta terça-feira, a PF e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão justamente para aprofundar as investigações sobre o suposto esquema, que, segundo os investigadores, teria drenado cerca de R$ 25 milhões para comunicadores, influenciadores e operadores recrutados por ex-integrantes da gestão municipal. Além dele e do ex-prefeito, foram alvos os influenciadores:

Edi dos Santos Souza, o “Soedi”

Jean Machado, o “Bambam News”

Jonatas Nascimento, o “O Fabuloso” dono da página Ispia Amapá

Huelton “Fuleirão”

Rodrigo Sales (alvo de busca em Belém e dono da página pseudo “SN”, em alusão ao Portal SelesNafes.Com)

Entre os ex-gestores investigados estão:

Entre os ex-gestores da prefeitura alvos da operação estão: Antônio Furlan, ex-prefeito Neto Furlan, irmão do ex-prefeito e ex-secretário de governo da PMM Ivo Melo, ex-secretário de Gabinete Civil Diego Santos, ex-secretário de Articulação) Juarez Menescal, ex-secretário de Comunicação)



A Polícia Federal vai conceder uma entrevista coletiva logo mais, às 11h.