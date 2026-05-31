Procurado por homicídio é preso em ofensiva na Fronteira

Suspeito tentou escapar para a Guiana Francesa em uma embarcação, mas acabou localizado por agentes dos dois países

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa terminou com a prisão de um criminoso procurado por um homicídio na Orla de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Neste sábado (30), forças de segurança brasileiras e francesas uniram esforços para capturar Jonas Cristian dos Santos Ramos de Souza, de 20 anos, apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA) na fronteira.

Ao perceber o cerco montado por equipes da Rotam e do Giro/Bope na Vila Vitória, Jonas tentou escapar em uma embarcação rumo ao território francês. A fuga durou pouco tempo.

Após desembarcar em uma área de mata na cidade de São Jorge, o foragido foi localizado e preso por policiais franceses, que atuavam em cooperação direta com as forças brasileiras.

A ofensiva começou às 18h e teve como alvo integrantes da FTA investigados por uma série de crimes graves, incluindo homicídios, tráfico internacional de drogas e tráfico internacional de armas. Segundo as autoridades, a região de fronteira é considerada estratégica para o crime organizado, que se aproveita da falta de patrulhamento fluvial permanente para transportar drogas e armamentos na região.

Contra Jonas havia um mandado de prisão preventiva válido até 2046, expedido pelo juiz Heraldo Costa. Para os investigadores, ele exercia papel de destaque dentro da facção e possui histórico de envolvimento em roubos armados e tráfico de entorpecentes.

A prisão está ligada ao assassinato de Sales Oliveira Ferreira, executado a tiros no dia 6 de março deste ano, na Orla de Oiapoque. De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado por um acerto de contas relacionado à dívidas com traficantes.

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos de desespero da vítima. Nas gravações, Sales aparece correndo em busca de ajuda, já baleado, ele atravessa a rua e, logo em seguida, cai em uma calçada e agoniza diante de testemunhas assustadas. Instantes depois, uma mulher e uma criança chegam ao local em estado de choque e começam a gritar por socorro, mas ninguém se aproxima para ajudar.

Sales não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do atendimento médico. Agora, com a prisão de Jonas Cristian, as forças integradas acreditam ter dado uma resposta firme às atuaçoes da facção criminosa que disputa o controle da fronteira norte do Amapá.